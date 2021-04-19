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«شوبير» يصدم جماهير الأهلي: «كان الله في عون موسيماني بجد»

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شوبير
 
الإثنين، 19-04-2021 12:11 م المصريون

صدم الإعلامي أحمد شوبير، ‏جماهير النادي الأهلي، بإعلانه عن غياب لاعبين جديدين قبل مواجهة سموحة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك": “غيابان جديدان في الأهلي المباراة القادمة.. أحمد رمضان بيكهام للايقاف وأيضاً الإصابة وأيمن أشرف شد قوى مع إرهاق شديد”.
وأضاف: “كان الله في عون موسيماني بجد”.
ويفتقد الأهلي لجهود كل من: علي معلول وجونيور أجايي، ومحمد الشناوي، وحمدي فتحي، ومحمد هاني، وكريم نيدفيد، محمد محمود، ومحمود وحيد، ياسر إبراهيم، للإصابات.
وفاز الأهلي أمس في مباراة القمة على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة ، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز، بنتيجة 2-1.
 

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