«شوبير» يصدم جماهير الأهلي: «كان الله في عون موسيماني بجد»

الإثنين، 19-04-2021
12:11 م
المصريون
صدم
الإعلامي أحمد شوبير
، جماهير النادي الأهلي، بإعلانه عن غياب لاعبين جديدين قبل مواجهة
سموحة المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وكتب
شوبير
عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك": “غيابان جديدان في الأهلي المباراة
القادمة.. أحمد رمضان بيكهام للايقاف وأيضاً الإصابة وأيمن أشرف شد قوى مع إرهاق شديد”.
وأضاف:
“كان الله في عون موسيماني
بجد”.
ويفتقد
الأهلي لجهود كل من: علي معلول وجونيور أجايي، ومحمد الشناوي، وحمدي فتحي، ومحمد هاني،
وكريم نيدفيد، محمد محمود، ومحمود وحيد، ياسر إبراهيم، للإصابات
.
وفاز
الأهلي أمس في مباراة القمة على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت
الفريقين على استاد القاهرة ، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الرابع بمسابقة
الدوري الممتاز، بنتيجة 2-1.