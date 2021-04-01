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شوبير: موسيماني قد يرحل عن الأهلي قريبًا بسبب هذا العرض

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شوبير: موسيماني قد يرحل عن الأهلي قريبًا بسبب هذا العرض

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موسيماني
 
الخميس، 01-04-2021 01:04 م محمد فضل

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي،قد يرحل عن القلعة الحمراء بسبب عرض لتدريب منتخب جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن التوقع الأرجح أنه سيختار الأهلي كونه يعتبر أنه يصنع تاريخًا خاصة بعد الحصول على بطولات كبيرة مع نادي القرن.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي مع شوبير:" موسيماني مرشح بالفعل لتدريب جنوب أفريقيا، وهو سعيد بتواجده ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب بلاده".
وواصل شوبير:" تردد في عام 2019 أن موسيماني رفض تدريب منتخب جنوب أفريقيا، وقال أنه لا يزال أمامه بعض الوقت لكي يعمل مع المنتخبات".
وأضاف شوبير:" موسيماني يرى أنه يسطر تاريخا مع النادي الأهلي، ويرى أنها تجربة غير مسبوقة  ومصمم يستمر فيها حتى في النهاية".
وأوضح:" لا أستطيع القول أن موسيماني أغلق الباب بنسبة 100% أمام تدريب منتخب جنوب افريقيا،  ولكن لديه قناعة بتواجده في الأهلي، ويرى أن نتائج تجربته مع الأهلي مبهرة  بالحصول على كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا وثالث العالم، ولديه أمل في التتويج بالسوبر المصري والسوبر الأفريقي".
وأختتم:" أعتقد أن قرار موسيماني سيكون الاستمرار مع النادي الأهلي، وهو شخص ذكي، ويحسب قراره بدقة.
 

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