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شوبير يشكو مدرب حراس شهَّر به للنائب العام

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شوبير يشكو مدرب حراس شهَّر به للنائب العام

ارشيف
شوبير
 
الأربعاء، 11-11-2020 10:21 ص محمد عبد الحارس
أعلن الإعلامى أحمد شوبير، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مدرب حراس مرمى رفض ذكر اسمه بسبب التشهير باسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "كله إلا السمعة، الفترة الأخيرة شهدت ربط بين اسمى وبين بعض الأندية الصاعدة للدورى الممتاز مثل البنك الأهلى وسيراميكا وتم الزج باسمى بأنى سبباً فى انتقال بعض المدربين أو اللاعبين لهذه الفرق وهى أمور ليست صحيحة على الإطلاق".
وأضاف: "مش ذنبى إن فى مدرب حراس مرمى كان عايز يشتغل ولما معرفش بدأ يطعن فى سمعتى".
 

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