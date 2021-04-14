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شوبير: لابد من توقيع عقوبة قوية على النادي الأهلي .. مينفعش اللي حصل دا

شوبير
شوبير: لابد من توقيعه عقوبة قوية على النادي الأهلي .. مينفعش اللي حصل دا
 
الأربعاء، 14-04-2021 07:50 ص أحمد عادل شعبان
أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه لابد من توقيع عقوبة قوية على النادي الأهلي حال حصوله على توقيع إبراهيم عادل لاعب بيراميدز بينما عقده ممتد مع ناديه.

وقال شوبير في برنامجه: كلام بيقول إن إبراهيم عادل وقع للأهلي ، وبيراميدز بيقول إن اللاعب مفكر إن عقده انتهى مع النادي رغم إن عقده ممتد .. في حال ثبوت الكلام دا يجب توقيع عقوبة على الأهلي.

وأضاف: لو اللاعب قال أنا موقعتش للأهلي والأهلي مطلعش العقود فلا لوم على الأهلي ، ولو بيراميدز عنده صورة من عقود توقيع الأهلي مع لاعبه يطلعها عشان الأهلي يتعاقب.
 

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