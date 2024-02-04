شرط بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، على شرط بيرسي تاو الجنوب إفريقي، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، من أجل التجديد مع الفريق خلال الفترة الجارية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة “النهار”: “لجنة التخطيط بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، استقرت على تجهيز عرض خاص لتمديد عقد بيرسي تاو، عقب عودته من المشاركة مع منتخب ‏بلاده في بطولة إفريقيا المقامة حاليًا بكوت ديفوار”.

وتابع: “اللجنة تمسكت باستمرار بيرسي تاو بعد تألقه مع منتخب بلاده والأهلي قبل مشاركته في البطولة، بجانب تصريحاته بأنه سعيد داخل النادي”.

وأوضح: “إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق، وضعت تصورًا للعقد الجديد، يتضمن زيادة مالية عن الحالي، مع وضع بعض الامتيازات والبنود التحفيزية والمكافآت ‏الخاصة بتسجيل الأهداف والحصول على البطولات، لإقناعه بالبقاء، في ظل تلقيه عروضًا قوية من أندية ‏تترقب نهاية عقده مع الأهلي”.‏

وتابع:" تاو طلب مميزات، أبرزها الحصول على راتب سنوي قيمته مليون و700 ألف دولار في الموسم الأول، يزيد بواقع 100 ‏ألف دولار سنويًا لمدة ثلاثة مواسم".‏

وأكمل: “إدارة الأهلي أكدت أن هذه المطالب المالية تفوق ما تم الاتفاق عليه، لا سيما أن بيرسي تاو يحصل في موسمه المقبل والأخير على مليون و400 ألف دولار، وسيتم تجهيز عرض برقم أقل، في ظل أزمة العملة الصعبة والمعاناة الكبيرة في تدبير مستحقات الأجانب داخل النادي”.

وأتم: “ومن المقرر أن يتمثل عرض الأهلي في حصول اللاعب على مليون و500 ألف دولار سنويًا، بزيادة 100 ألف دولار، مع عرض ‏مكافآت أخرى، ولكن بالعملة المحلية”.