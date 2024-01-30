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بعد فضيحة خيانته زوجته.. المصري يعلن ضم صلاح محسن

بعد فضيحة خيانته زوجته.. المصري يعلن ضم صلاح محسن

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صلاح محسن
الثلاثاء، 30-01-2024 11:44 ص

أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، برئاسة كامل أبو علي، تعاقده مع صلاح محسن مهاجم الأهلي السابق، لمدة 3 مواسم، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وذكر النادي المصري -عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"- أنه أنهى إجراءات ضم صلاح محسن، بعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق، بقيادة علي ماهر، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.
ومن المنتظر أن يكون الظهور الأول لصلاح محسن بقميص النادي المصري، في مباراة الفريق القادمة أمام بيراميدز، يوم الخميس المقبل، في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة.
وكان النادي الأهلي قد أعلن، أمس، فسخ تعاقده مع صلاح محسن بالتراضي بين الطرفين.

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