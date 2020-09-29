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شاهد ماذا فعل رضا عبدالعال في إبراهيم سعيد خلال جلسة الصلح

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رضا عبدالعال وابراهيم سعيد
 
الثلاثاء، 29-09-2020 06:50 م محمد فضل

بعد تبادل التصريحات العنيفة بينهما والهجوم المتبادل، جرى لقاء مساء أمس الاثنين، وجها لوجه بين رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا، وإبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق.
ونجحت أسرة برنامج "البريمو" الذي يقدمه الإعلامي إسلام صادق والمنتج إيهاب جلال عبر قناة " تن" في عقد جلسة مع الطرفين رضا عبد العال وإبراهيم سعيد، وإبرام الصلح بينهما بعد الخلاف الوشيك بينهما والتراشق بالألفاظ.
وتصافح عبد العال وسعيد، ليطويا بذلك صفحة الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما.
وسادت الجلسة أجواء من الود والمرح، حيث قام سعيد بتقبيل رأس عبد العال ليمد الأخير يده أيضا ليقبلها على سبيل الدعابة.
وكان رضا عبد العال فتح النار على إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق بسبب انتقاد الأخير له فى تدريبه لطنطا.
ورفض إبراهيم سعيد الطريقة التي يتعامل بها رضا عبد العال في تدريب طنطا ولجوئه إلى الهزار بشكل مكثف، مما قد يتسبب في تشتيت ذهن اللاعبين داخل أرضية الملعب، ويؤثر على أداء الفريق بشكل سلبي.
 وهو الأمر الذي رفضه رضا عبد العال جملة وتفصيلا، مؤكدا أن إبراهيم سعيد ينتقده لأسباب غير فنية، بل بسبب الغيرة منه لعدم توليه تدريب أي ناد في الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد العال أن إبراهيم سعيد لا يمكنه الحديث عن التركيز داخل الملعب، خاصة أنه كان يلجأ إلى "التسريحات" المتنوعة واهتمامه المبالغ فيه بشعره، مؤكدا أنه يرفض تصريحات إبراهيم سعيد ضده.

ولم يتوقف رضا عبد العال عند هذا الحد من هجومه العنيف ضد إبراهيم سعيد مؤكدا أنه لن يظهر معه في أي برنامج رياضي مرة أخرى قائلا: "أقسم بالله لن يجمعني به استديو في أي برنامج مرة أخرى" .

وانفعل رضا عبدالعال بشدة من طريقة تحدث إبراهيم سعيد عنه في تجربته في تدريب طنطا خلال الوقت الحالي، مؤكدا أن هناك أشخاصا لا يتمنون له الخير، بعكس من يشيد به ويعطيه حقه وهو الأمر الذي رفضه إبراهيم سعيد وخرج وتبادل الألفاظ وهاجم عبد العال بعنف قبل أن ينجح إيهاب جلال في الصلح بينهما.
 

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