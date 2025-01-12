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شاهد.. لاعبو الأهلي يسجلون رسالة تضامنية لـ"إمح الدولي"

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شاهد.. لاعبو الأهلي يسجلون رسالة تضامنية لـ"إمح الدولي"

الأحد، 12-01-2025 12:37 م

 

حرص خماسي النادي الأهلي، محمد مجدي قفشة وإمام عاشور وعمر الساعي وياسر إبراهيم وكريم الدبيس، على توجيه رسالة خاصة لأمح الدولي.

 

وفي مقطع فيديو، قال أفشة: "حبيبي يا أمح، ألف سلامة عليك يا حبيبي وربنا يشفيك".

 

وأضاف عمر الساعي: "ألف سلامة عليك يا أمح، وكل سنة وانت طيب يا حبيبي".

 

وزاد ياسر إبراهيم: "كل سنة وانت طيب يا أمح، وألف سلامة عليك يا حبيبي، وتقوم لنا بالسلامة إن شاء الله".

 

وواصل إمام عاشور: "كل سنة وانت طيب يا أمح، وألف سلامة عليك وترجع لنا بالسلامة".

 

واختتم كريم الدبيس: "كل سنة وانت طيب يا أمح، وألف سلامة عليك يا حبيبي".

 

يُذكر ان أمح الدولي "صديق اللاعبين" كان قد تعرض لإصابة بكسر في الفقرتين 11 و12 بالعمود الفقري.

 


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