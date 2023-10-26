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شاهد.. رونالدو يفك حذاء زميله في الفريق بأسنانه

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رونالدو
الخميس، 26-10-2023 12:12 م


وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بفك حذاء زميله عبدالإله العمري.

وأظهر مقطع الفيديو، سقوط لاعب النصر عبدالإله العمري، على الأرض بسبب الإصابة، بينما قام زميله رونالدو بفك حذائه بأسنانه، خلال مباراة الدحيل القطري.
وتمكن النصر من الفوز على الدحيل القطري بنتيجة 4-3 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
وفي التعليقات قال أحد المغردين: "يا عمري والله كريستيانو رونالدو أخلاق ما شاء الله تبارك الله"، بينما أضاف آخر: "مع إني ماني نصراوي، اللاعب هذا نموذج مشرف للكرة السعودية واتمنى يحقق آسيا مع النصر".

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