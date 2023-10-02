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هروب نجم أجنبي من الدوري السعودي.. لغز خطير وأزمة مفاجئة
نجوم الدوري السعودي
الإثنين، 02-10-2023
01:36 م
أفاد تقرير صحفي، بأن أحد اللاعبين الأجانب في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، غادر المملكة بشكل مفاجئ.
ووفقا لموقع "سعودي"، فإن اللاعب الأجنبي يرفض إكمال الموسم الحالي رغم مشاركته في الجولات الماضية بشكل أساسي.
وأشار الموقع إلى أن المصادر لم تكشف حتى الآن عن هوية اللاعب أو هوية النادي الذي يلعب له.
ومن المتوقع أن تكشف الساعات التالية عن مزيد من التفاصيل التي تخص الأزمة، واللغز الذي يشغل عشاق المسابقة منذ ساعات.
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رونالدو
الدورى السعودى
هروب لاعب اجنبي
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