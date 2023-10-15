أول رد رسمي بشأن حكم القضاء الإيراني على رونالدو بـ 100 جلدة





نفت السفارة الإيرانية في مدريد صدور أي حكم قضائي ضد كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي في إيران.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تشير إلى أنه حكم على رونالدو بالجلد 100 مرة، بداعي احتضانه الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، أثناء زيارته طهران الأخيرة، حينها قدمت له لوحة مرسومة.

نص بيان السفارة الإيرانية على: "ننفي بشدة صدور أي حكم قضائي ضد أي رياضي دولي في إيران، ومما يثير القلق أن نشر مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة يمكن أن يلقي بظلاله على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأمة الفلسطينية المضطهدة".

أضاف: "تجدر الإشارة إلى أن كريستيانو رونالدو سافر إلى إيران يومي 18 و 19 سبتمبر للعب في مباراة رسمية لكرة القدم، ولاقى استقبالا حسنا من قبل الشعب والسلطات".

اختتم البيان: "كما حظي لقاءه الصادق والإنساني مع فاطمة حمامي بإشادة وإعجاب الشعب والسلطات الرياضية في البلاد".