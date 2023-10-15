الأحد 15 أكتوبر 2023
توقيت مصر 14:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

قفزة في سعر الدولار بالسوق السوداء ليسجل هذا الرقم

رد استفزازي من شقيق صلاح على عدم دعم نجم مصر القضية الفلسطينية

ضبط حداد وزوجته لاعتدائهما جنسيًا على فتاة قاصر وسط الزراعات (تفاصيل صادمة)

كان يساعد الفقراء.. تفاصيل مقتل سعودي بطلق ناري في أذنه بالفلبين وإصابة زوجته

كشف غموض جريمة عين شمس.. ابتز عشيقة صديقه بصورها المخلة

هجوم عنيف على محمد رمضان بسبب تجاهله ما يحدث في فلسطين

طلاق عروس سعودية ليلة الدخلة بـ"الثلاثة" لسبب صادم

ردًا على ماكدونالدز إسرائيل.. ماكدونالدز السعودية تصدر بيانًا مفاجئًا

بعد انفصالهما.. طليقة شريف منير تفجر مفاجأة: بناتي كانوا مجبرين

بدءًا من اليوم.. تعرف على أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض

أول رد رسمي بشأن حكم القضاء الإيراني على رونالدو بـ 100 جلدة

F8UkHjRXQAAw9md
الصورة التي اثارت الجدل
الأحد، 15-10-2023 08:51 ص


 

نفت السفارة الإيرانية في مدريد صدور أي حكم قضائي ضد كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي في إيران.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تشير إلى أنه حكم على رونالدو بالجلد 100 مرة، بداعي احتضانه الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، أثناء زيارته طهران الأخيرة، حينها قدمت له لوحة مرسومة.

نص بيان السفارة الإيرانية على: "ننفي بشدة صدور أي حكم قضائي ضد أي رياضي دولي في إيران، ومما يثير القلق أن نشر مثل هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة يمكن أن يلقي بظلاله على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الأمة الفلسطينية المضطهدة".

أضاف: "تجدر الإشارة إلى أن كريستيانو رونالدو سافر إلى إيران يومي 18 و 19 سبتمبر للعب في مباراة رسمية لكرة القدم، ولاقى استقبالا حسنا من قبل الشعب والسلطات".

اختتم البيان: "كما حظي لقاءه الصادق والإنساني مع فاطمة حمامي بإشادة وإعجاب الشعب والسلطات الرياضية في البلاد".

إقرأ ايضا

IMG-20231015-WA0003

رد استفزازي من شقيق صلاح على عدم دعم نجم مصر القضية الفلسطينية

images (2)

لاعبو الزمالك يرفضون خوض التدريبات لهذا السبب

IMG-20231009-WA0012

بعد الإصابة القوية.. الكشف عن مدة غياب إمام عاشور عن الأهلي

أخبار متعلقة

IMG-20231003-WA0006

شاهد.. رشق أتوبيس لاعبي الاتحاد السعودي بالحجارة في إيران بعد انسحابهم من مباراة سباهان

IMG-20231002-WA0012

هروب نجم أجنبي من الدوري السعودي.. لغز خطير وأزمة مفاجئة

download

كاد أن يفقد وعيه.. تسديدة "رونالدو" الصاروخية تصيب مصورا خلف المرمى (فيديو)