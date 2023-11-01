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شاهد رد فعل رونالدو على ترديد جماهير نادي منافس اسم "ميسي"

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رونالدو
الأربعاء، 01-11-2023 10:49 ص


وثق مقطع فيديو ردة فعل لاعب النصر كريستيانو رونالدو على ترديد مشجعي الاتفاق اسم "ميسي"، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "كأس الملك".
وسمع خلال الفيديو ترديد مشجعو الاتفاق الحاضرين في مباراة النصر والاتفاق اسم "ميسي" بهدف استفزاز رونالدو.
وأبان الفيديو ، رونالدو وهو يتجاهل هتافات الجماهير ويضحك في البداية قبل أن يشير بيده بعلامات غير مفهومة.
الجدير بالذكر تأهل نادي النصر لدور 8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتفاق بهدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض.

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