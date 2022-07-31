شاهد.. انهيار مدرج ملعب ليبي على الجماهير

المدرج

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أكد جهاز الإسعاف والطوارئ التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها مساء السبت، سقوط جزء من مدرجات نادي الاتحاد على المشجعين، عقب فوز النادي بالدوري الليبي.



وقال الجهاز على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك إنه "نتيجة للازدحام الشديد لمشجعي نادي الاتحاد سقط جزء من مدرجات ملعب النادي على المشجعين.



وتابع، وعلى الفور توجهت فرق الطوارئ التابعة للجهاز للمكان لإسعاف المصابين.



وحقق الاتحاد فوزا ثمينا على حساب نظيره الأهلي طرابلس، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب رادس في تونس، ليتوج الاتحاد بطلا للدوري الليبي للمرة الـ18 في تاريخه.

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