رسميا.. الزمالك يتعاقد مع لاعب أهلاوي

الخميس، 14-01-2021
02:27 م
محمود أبوسعد
قال الإعلامي عمر ربيع يس أن الزمالك
اتفق
مع لاعب أهلاوي رسميا لضمه، واتفق مسؤولي القلعة البيضاء مع فريقه على كافة الأمور
المالية.
وكتب عمر في تغريده على حسابه الرسمي
بموقع توتير، «رسميا الزمالك
يتوصل لاتفاق مع انبي لضم أسامة جلال
مقابل ١٥ مليون
جنيه»
وتباع «يتم دفع نصف المبلغ كاش والنصف
الاخر على اقساط واللاعب يوقع على العقود السبت».
يذكر أن أسامة جلال
لاعب المنتخب
الأوليمبي أعلن أكثر من مره تشجيعه وعشقه للأهلي وأنه بتمني اللعب له في يوم من
الأيام.
ونشر حساب إحصائيات وأرقام رياضية على
تويتر، أرقام أسامة جلال
الموسم الماضي وقارها بأرقام مداف الزمالك
الحالي محمود
حمدي الونش
وجاءت كالتالي..
الموسم الماضي أنقذ مرمى انبي من
"٢١" هجمة خطيرة، وقطع ٢٦٤ كره، و دقة تمريراته القصيرة
٨٨٪ له ٥١٨ صحيحة من اجمالي ٥٨٨.
في المقابل الونش
أنقذ "٢٨" هجمة
خطيرة على الزمالك
، ومحمود علاء "٢٦".