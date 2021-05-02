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رسميًا.. الأهلي يتفاوض مع مدرب برتغالي جديد

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الخطيب
 
الأحد، 02-05-2021 01:14 م

دخل مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في مفاوضات متقدمة مع البرتغالي ماريو بالما، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأحمر، خلفا لأشرف توفيق المدير الفني السابق.
وكان أشرف توفيق المدير الفني السابق للفريق قد تقدم باستقالته عقب خسارة لقب كأس مصر أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 78 - 76.
ويسعى مسؤولو "القلعة الحمراء" لتجهيز الفريق قبيل انطلاق نصف نهائي دوري السوبر والذي من المقرر إقامته عقب عودة الزمالك من المشاركة في البطولة الإفريقية للأندية المزمع إقامتها برواندا في الفترة من 16 وحتى 30 مايو الجاري.

 

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