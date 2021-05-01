ماذا قال محمود الخطيب في احتفال وضع حجر استاد الأهلي؟

السبت، 01-05-2021
05:24 م
محمد فضل
وجه محمود الخطيب
رئيس النادي الأهلي، رسالة شكر لـ جماهير النادي مشددا أن استاد الأهلي كان حلما وبدأ يتحقق على أرض الواقع بالفعل.
وأضاف في كلمته خلال حفل وضع حجر الأساس
لـ استاد الأهلي أن الحصول على الموافقة بالانشاء والارتفاعات كان الأمر الصعب والقادم هو السهل والذي لن يستغرق وقت طويل.
وتابع أنه لا يشعر بالقلق حيال مصدر تمويل إنشاء الأستاد حيث أن النادي لديه جمهور داعم ومحب لن يتواني في تمويل الامر حال تطلب ذلك.
وأكمل أن استاد الأهلي كان حلما منذ 10 سنوات واليوم بدا يتحقق مشددا أنه تاريخ لسعادة الجماهير.
ويستعد فرع الأهلي بالشيخ زايد لاستقبال هذا الحدث التاريخي، حيث قامت الإدارة التنفيذية للنادي بإعداد خيمة عملاقة، وسط إجراءات تنظيمية واحترازية مميزة قبل بدء احتفالية الإعلان عن وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي.
يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب
، أعلن عقب اجتماعه الذي جرى الأحد الماضي عن الحصول على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادي الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.
وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه برقية شكر وامتنان لفخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها، ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته، وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية، بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.