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ماذا قال محمود الخطيب في احتفال وضع حجر استاد الأهلي؟

الخطيب ووضع حجر استاد الأهلي
الخطيب ووضع حجر استاد الأهلي
 
السبت، 01-05-2021 05:24 م محمد فضل
وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رسالة شكر لـ جماهير النادي مشددا أن استاد الأهلي كان حلما وبدأ يتحقق على أرض الواقع بالفعل.
 

وأضاف في كلمته خلال حفل وضع حجر الأساس لـ استاد الأهلي أن الحصول على الموافقة بالانشاء والارتفاعات كان الأمر الصعب والقادم هو السهل والذي لن يستغرق وقت طويل. 

وتابع أنه لا يشعر بالقلق حيال مصدر تمويل إنشاء الأستاد حيث أن النادي لديه جمهور داعم ومحب لن يتواني في تمويل الامر حال تطلب ذلك. 


وأكمل أن استاد الأهلي كان حلما منذ 10 سنوات واليوم بدا يتحقق مشددا أنه تاريخ لسعادة الجماهير.

ويستعد فرع الأهلي بالشيخ زايد لاستقبال هذا الحدث التاريخي، حيث قامت الإدارة التنفيذية للنادي بإعداد خيمة عملاقة، وسط إجراءات تنظيمية واحترازية مميزة قبل بدء احتفالية الإعلان عن وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي.


يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، أعلن عقب اجتماعه الذي جرى الأحد الماضي عن الحصول على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادي الأهلي»، وحدد اليوم السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.


وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه برقية شكر وامتنان لفخامة رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها، ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته، وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية، بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.
 

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