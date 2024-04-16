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بعد الجدل.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة عن هدف الزمالك الثاني

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سيف الجزيري
الثلاثاء، 16-04-2024 10:40 ص


علق جهاد جريشة الخبير التحكيمي على هدف الزمالك الثاني امام الاهلي في بطولة الدوري الممتاز .
وكتب جريشة من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :" ق ٨٦ هدف الزمالك الثاني.. هدف صحيح ومراجعة صحيحة من حكام الVAR.. لا وجود لخطأ على سيف الجزيري ولا خطأ على دونجا ولا وجود لتسلل قبله.. قرار صحيح باحتساب الهدف ".
انتهت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.
وأحرز “الجزيري”، هدفي الزمالك في الدقيقة 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.
وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 21 نقطة في المركز العاشر من 13 مباراة، وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.

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