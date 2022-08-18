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رد مفاجئ من موسيماني على العودة لتدريب الأهلي

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موسيماني
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الخميس، 18-08-2022 11:37 ص

تفاعل بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، مع تغريدة مشجع طالب بعودته لقيادة الفريق مرة أخرى بعد تراجع النتائج منذ رحيله.

وتوصل الأهلي وموسيماني لاتفاق لفسخ العقد بالتراضي بين الطرفين قبل عدة أشهر، بعدما طلب المدرب الرحيل لأسباب صحية ونفسية، بحسب تصريحاته.

وغرد مشجع عن ضرورة عودة موسيماني من أجل استعادة أمجاد الفريق في القارة السمراء مجددا، وهو ما قوبل باستحسان المدرب الذي أعاد نشر التغريدة عبر حسابه على تويتر.
مبدئياً لازم جدي موسيماني يرجع علشان نبدا صح ونرجع نحتـ..ل إفريقيا من جديد.
وتردد خلال الأيام الماضية أن الأهلي يفكر في التفاوض مع المدرب الجنوب أفريقي الذي حقق معه دوري أبطال أفريقيا مرتين والسوبر الأفريقي مرتين بخلاف كأس مصر وثالث بطولة كأس العالم للأندية.
 

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