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رحيل فرجاني ساسي يشعل غضبًا حادًا لدى نجم الزمالك

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رحيل فرجاني ساسي يشعل غضبًا حادًا لدى نجم الزمالك
 
الأربعاء، 11-11-2020 05:15 م الطيب حسين
أشعلت الأخبار التى يتم تداولها مؤخراً بشأن رحيل فرجانى ساسى لاعب الزمالك عن القلعة البيضاء، غضبًا حادًا لدى نجم الفريق السابق أحمد عبد عبد الملك.


وأعرب نجم منتخب مصر والزمالك السابق عبر "تويتر" عن استغرابه من انتشار هذه الأنباء في الوقت الحالي.

وكتب : "يعنى فرجانى ساسى يوم ما يفكر يمشى وهو فاضله موسم مع الزمالك هيضحى بدورى الأبطال الموسم الجديد ويروح يلعب كونفدرالية علشان فرق بسيط فى الفلوس طيب سيبك من دى، هياخدوه إمتى ويقيدوه إمتى؟، وعلى رأى المثل اشمعنى فى الوقت ده بالذات".

ومن المقرر انتهاء عقد فرجانى ساسى مع الزمالك بختام الموسم المقبل .

 

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