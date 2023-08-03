الخميس 03 أغسطس 2023
توقيت مصر 11:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رحيل طبيب الأهلي عن الفريق بسبب محمد الشناوي.. ماذا حدث؟

لماذا طردت السيدة البريطانية زوجها محمد من منزلها بعد زواج عامين؟

تصعيد مفاجئ من بيراميدز ضد عدلي القيعي وحسين الشحات

بسبب محمد صلاح.. تغريم المدير التنفيذي لبيراميدز نحو 100 ألف دولار

أسما شريف منير بإطلالة جريئة ومثيرة وتوجه رسالة لطليقها

النصر السعودي يحقق المفاجأة الكبرى بضم ساديو ماني بمقابل خرافي

ميار الببلاوي تنهار من البكاء على الهواء: "قطي مات

كلوب يطالب بإيجاد حل لـ"التوغل السعودي": تأثير السعودية بات ضخمًا

ماذا فعلت الشهادات الدولارية بالسوق السوداء للعملة في مصر؟

بيراميدز يفاجئ الأهلي بالتعاقد مع نجمه 4 مواسم

رحيل طبيب الأهلي عن الفريق بسبب محمد الشناوي.. ماذا حدث؟

IMG-20230803-WA0020
الشناوي
الخميس، 03-08-2023 11:41 ص


أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن رحيل الدكتور أحمد أبو عبلة من النادي الأهلي، يأتي بسبب عدم التوافق بينه وبين الجهاز الإداري والفني، وهو ما ظهر في أكثر من مرة.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك أحد الأمور حدثت وكانت سبب في توتر العلاقة، وهي التي جاءت قبل ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، أعلن النادي أن محمد الشناوي جاهزًا لخوض اللقاء".
وأضاف أمير هشام: "الجماهير فوجئت بعدم مشاركة الحارس رغم إعلان اللاعب جاهزيته وأبلغ الجهاز الفني والطبي، ولكن أبو عبلة رفض ذلك وتسبب في خلاف حاد بين أبو عبلة والشناوي".
واختتم: "منذ تلك الواقعة توترت العلاقة بينه وبين الجهاز الفني، وهي أحد أسباب رحيله عن الفريق".

إقرأ ايضا

IMG-20230803-WA0022

تصعيد مفاجئ من بيراميدز ضد عدلي القيعي وحسين الشحات

IMG-20230802-WA0009

بسبب محمد صلاح.. تغريم المدير التنفيذي لبيراميدز نحو 100 ألف دولار

IMG-20230802-WA0011

النصر السعودي يحقق المفاجأة الكبرى بضم ساديو ماني بمقابل خرافي