رئيس الاتحاد المغربي يشتم الحكم القطري الذي قاد مباراة المغرب وكرواتيا





وصف رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع، الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم بالوغد، وذلك بعد نهاية مباراة المغرب وكرواتيا.

ونشبت مشادة كلامية بين أشرف حكيمي، لاعب منتخب المغرب، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال خالد جاسم، مقدم برنامج مجلس قناة الكأس القطرية، خلال برنامجه:"حدث نقاش حاد بين أشرف حكيمي ورئيس الفيفا في ممر الاستاد، عقب نهاية المباراة بين كرواتيا والمغرب، وتكلم حكيمي بصوت عال".

الجدير بالذكر أن منتخب كرواتيا فاز على نظيره المغربي بنتيجة (2-1)، وحسم المركز الثالث في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على ستاد خليفة الدولي.

