من المخدرات إلى العالمية..من هو حكيم زياش الذي لفت أنظار العالم مع المغرب؟





برز اسم اللاعب المغربي،حكيم زياش خلال المباريات التي خاضها منتخب بلاده، في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، حيث جذب أدائه أنظار الجماهير.

ولد في هولندا

ولد زياش في 19 مارس 1993، بمدينة درونتن الهولندية، من والدين تعود أصولهما إلى مدينة تافوغالت بإقليم بركان في المغرب، وهو الأصغر بين تسعة أطفال.

مرض ووفاة والده

وفقا ل "ديلي ميل" البريطانية، أصيب والد حكيم بمرض التصلب العصبي المتعدد، وفقد القدرة على الحركة والسير وتناول الطعام، كما أصيب بنوبة قلبية ثم توفي وكان عمر اللاعب آنذاك 10سنوات.

مخدرات

وأضافت الصحيفة البريطانية: بعد وفاة والده، خرج زياش عن المسار تماما، كان يشرب ويدخن ويبيع المخدرات، لقد ساعده شخص كان يعمل في فئة الشباب في درونتين، قدر المستطاع لإبعاده عن هذا الطريق السيئ، كان معلمه ووالده ومدربه في ذلك الوقت.

وكان الشخص الذي ساعد زياش، عزيز ذولفقار، لاعب كرة قدم مغربي يعد من أوائل اللاعبين الذين احترفوا في هولندا.

وأوضح ذولفقار أن زياش نشأ في أسرة فقيرة، وتعرض لصدمة قوية بعد وفاة والده، إلا أنه تمكن من إخراج زياش من الصدمة وإعادته إلى التدريبات.

وذكرت مصادر صحافية مغربية أن زياش تبرع بكل دولار تحصل عليه منذ ظهوره الأول مع منتخب بلاده في 2015، لصالح الأسر الفقيرة في المغرب.