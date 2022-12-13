بعدما وبّخته عقب مباراة المغرب والبرتغال.. من هي زوجة أشرف حكيمي؟





أثارت لاعب منتخب المغرب أشرف حكيمي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديو توبخ زوجها بعد انتهاء مباراة المغرب والبرتغال، بسبب الذهاب إليها بعد الاحتفال مع الجميع.

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية معلومات عن الممثلة الإسبانية التونسية هبة عبوك زوجة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، وكيفية لقائها به.

وقال تقرير "ديلي ستار" إن حكيمي ولد في مدريد بإسبانيا، وتم اكتشافه مع ريال مدريد وهو في السابعة من عمره بينما كان يلعب لفريقه المحلي CD Colonia Ofigevi.

وانطلقت مسيرته الكروية خلال فترة إعارته لمدة عامين في بوروسيا دورتموند، قبل انتقاله إلى إنتر ميلان بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، حيث فاز بالدوري الإيطالي في موسمه الأول.

وأثناء وجوده في ألمانيا في عام 2018، التقى بزوجته هبة عبوك البالغة من العمر 36 عاما، وهي ممثلة من أصول تونسية وليبية ولدت أيضا في مدريد ووصفتها الصحيفة بأنها أجمل ممثلات العالم.

وتزوجا بعد عامين من لقائهما في عام 2020. واستقبل حكيمي، البالغ من العمر الآن 24 عاما، ابنا اسمه أمين في نفس العام وصبيا خلال العام الجاري.

وقيل إن الأيام الأولى من علاقتهما الرومانسية كانت تتكون من السفر المستمر لمسافات طويلة عبر أوروبا أثناء وجود حكيمي في ألمانيا، قبل أن تنتقل هبة في النهاية إلى دورتموند.

ويعيش الزوجان الآن في باريس، حيث يلعب كرة القدم جنبا إلى جنب مع صديقه المقرب ومنافسه في نصف النهائي كيليان مبابي.