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خطة الحكومة للقضاء على أزمة الدولار.....فيديو

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الدولار
السبت، 13-05-2023 03:07 ص نسمه عبد الوهاب
عرض الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج آخر النهار، ، تقريرا مصورا عن خطة الحكومة للقضاء نهائيا على أزمة الدولار
وقال الإعلامي محمد الباز، إن الحكومة المصرية تحت رئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تعمل بجهد للتعامل بقوة مع أزمة الدولار الأمريكي في مصر، مضيفا أنه اعرض عليهم انفراد لخطة وضعتها وزارة التخطيط المصرية للتعامل والقضاء نهائيا على أزمة الدولار في مصر.


وأضاف الإعلامي محمد الباز، أن خطة عملتها وزارة التخطيط من 61 صفحة، وتتضمن تعامل واضح يقوم على أسس مدروسة بعناية فائقة لازمة تؤرق الدولة المصرية، وتعمل أيضا على توفير مصادر جديدة لزيادة النقد الأجنبي.







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