خالد بيبو يكشف موقف الأهلي من أفشة بعد تصريحاته





كشف مدير الكرة بالنادي الأهلي، خالد بيبو، حقيقة توقيع عقوبة على صانع ألعاب الفريق محمد مجدي أفشة وتجميده.

وأكد خالد بيبو أنه تم توقيع عقوبة على أفشة لكن لم يتم أخذ قرار تجميده بعد واقعة التصريحات.

وكان قد أوضح مصدر أن كولر منع أفشة من نزول التدريبات الجماعية يوم الإثنين الماضي، بسبب غضب زملاء اللاعب من تصريحاته، بل ونقل لإدارة الكرة طلبه بتوقيع عقوبة مالية على اللاعب.

وقال إبراهيم فايق مساء أمس الإثنين: "توضيح مهم: أفشة قال لي إنه لم يتم توقيع عقوبة عليه ولم يتم إيقافه".

وحل محمد مجدي أفشة ضيفا على الإعلامي إبراهيم فايق يوم الأحد الماضي في برنامج الكرة مع فايق.