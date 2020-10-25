حقيقة إقالة طارق يحيى من منصبه في الزمالك بأمر مرتضى منصور

الأحد، 25-10-2020
11:35 م
المصريون ـ متابعات
نفى طارق يحيي
، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك
، ما تردد في الساعات الأخيرة حول إقالة
ه من منصبه بأمر من مرتضى منصور
، رئيس النادي.
وكانت بعض التقارير قد ادعت إقالة
«يحيى» من منصبه كرئيس لقطاع الناشئين في نادي الزمالك
بسبب شكوى من أحد أعضاء الجمعية العمومية بسبب طريقة إدارته للقطاع.
وقال «يحيي»، خلال تصريحات لبرنامج «زملكاوي»، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك
: «اندهشت من تداول بعض المواقع خبر اقالتي من منصبي، ولا أبحث عن مناصب في الزمالك
».
وأكمل: «المستشار مرتضى منصور
، رئيس نادي الزمالك
، منحني مسئوليات فنية في قطاع الناشئين وليس إدارية فقط، وأشكره على هذه الثقة».