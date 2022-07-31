حضن حار من « ديبي هيويت» لـ محمد صلاح.. فمن هي؟

الأحد، 31-07-2022
09:31 ص
توّج فريق ليفربول
بلقب الدرع الخيرية نسخة 2022، في ليلة الملك محمد صلاح
نجم نادي الريدز ومنتخب
مصر، الذي تمكن من صناعة الهدف الأول وتسجيل الثاني، ليستحق حضن
حار من ديبي هيويت
رئيس اتحاد الكرة الإنجليزي، فمن هي هذه السيدة؟
جاء حضن
السيدة ديبي
لمحمد صلاح
تعبيرا عن سعادتها بتألق فخر العرب والذي ساهم في فوز فريقه ليفربول
على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "كينج
باور" معقل فريق ليستر سيتي.
من هي ديبي هيويت
؟
ديبي هيويت
، سيدة
أعمال وشخصية رياضية بريطانية، عُيّنت رئيسة لاتحاد كرة القدم في يونيو 2021،
وتولت المنصب في يناير 2022، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الاتحاد، وذلك خلفًا
للرئيس المؤقت للاتحاد بيتر ماكورميك الذي
تولى المنصب بعد استقالة رئيس الاتحاد السابق جريج كلارك في نوفمبر 2020.
كما تشغل هيويت
حاليًّا منصب رئيسة مجموعة رستوران المالكة لمطعم واجاماما.
لم تلتحق هيويت
في
البداية بالجامعة، وبدأت مسيرتها المهنية في برنامج تدريب إداري لشركة ماركس أند
سبنسر.
انضمت لاحقًا إلى ليكس
حيث أدارت وكالة فولفو في برستل؛ وتكفلت شركة ليكس بدراسة هيويت
لماجستير إدارة
الأعمال من جامعة باث، والتي أكملت دراستها بدوام جزئي من عام 1992 إلى عام 1995.
أصبحت الرئيس التنفيذي
لشركة RAC في عام 2006 (التي كانت جزءًا من مجموعة ليكس)
حتى عام 2008 عندما استحوذت شركة أفيفا على RAC.
منذ عام 2018، كانت
هيويت
رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمجموعة BGL، وهي
أيضًا رئيس غير تنفيذي لشركة فيزا ووايت ستاف.
في عام 2011، مُنحت
هيويت
وسام الإمبراطورية البريطانية لخدمات الأعمال والقطاع العام.
وفي عام 2021، صوّتت
عليها لجنة الاختيار المكونة من سبعة أعضاء بقرار إجماعي لتصبح أول رئيسة لاتحاد
كرة القدم، بعد استقالة جريج كلارك في عام 2020.