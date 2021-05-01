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حسام حسن يصدم محمود الخطيب و يرفض دعوته

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حسام حسن يصدم محمود الخطيب و يرفض دعوته
 
السبت، 01-05-2021 06:52 ص أحمد عادل شعبان
رفض التوأم حسام و إبراهيم حسن تلبية دعوة محمود الخطيب رئيس الأهلي لوضع حجر الأساس لستاد الأهلي .

وقال حسام حسن في تدوينة عبر فيس بوك: تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بدعوة كريمة للتوأم حسام وإبراخيم حسن وذلك لحضور مراسم وضع حجر الأساس لاستاد الأهلي الجديد في الشيخ زايد.

وأضاف: وأبلع التوأم أستاذ جمال جبر مدير المركز الإعلامي بالنادي خالص شكرهم لمجلس الإدارة على الدعوة واعتذروا لارتباطهم في مساء نفس اليوم بمباراة هامة في الدوري العام ضد فريق سموحة.
 

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