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الأهلي يضع شرطا واحدا لنجم بيراميدز كي يضمه .. والأخير يبدأ تنفيذ الخطة وسط غضب ناديه

بيراميدز
الأهلي يضع شرطا واحدا لنجم بيراميدز كي يضمه .. والأخير يبدأ تنفيذ الخطة وسط غضب ناديه
 
الثلاثاء، 13-04-2021 06:47 ص أحمد عادل شعبان
كشف المهدي سليمان حارس بيراميدز عن بدء إجراءات الحصول على حقوقه من النادي بعد منعه من التدريب .

وقال سليمان في تصريحات له: قدّمت شكوى رسمية في نادي بيراميدز بسبب منعي من التدريبات، كما أنني أتقاضى نصف راتبي فقط منذ 3 أشهر.

وأضاف: أتعرض لظلم قهري في بيراميدز وكل أملي في تطبيق اللوائح .

وفي حال قبول شكوى اللاعب قد يسمح له بالرحيل عن بيراميدز قبل نهاية عقده الذي ينتهي نهاية الموسم المقبل وهو الشرط الذي وضعه النادي الأهلي للاعب من أجل ضمه أن تكون كل أموره التعاقدية مع بيراميدز قد انتهت.
 

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