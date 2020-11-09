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جولة تفقدية لوزير الشباب والرياضة بنادى الشيخ زايد

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رشيف
 
الإثنين، 09-11-2020 12:50 م محمد عبد الحارس

أجري الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة تفقدية صباح اليوم، الاثنين، بنادى الشيخ زايد وفرعه الجديد، فى إطار متابعته لتطوير البنية التحتية بالمنشآت الشبابية والرياضية على أرض الواقع.
واستهل الوزير زيارته للنادى بافتتاح صالة الجمباز، وقاعة المنازلات، وصالة الجيم، ومجمع حمامات السباحة، كما تفقد المشروعات الإنشائية الجارية بفرع النادي الجديد، والمتمثلة في مجمع حمامات سباحة، ومبنى اجتماعي، وملعبين كرة قدم، وملعب تنس أرضي.
وأشاد الوزير بالطفرة الإنشائية التى شهدها النادى، والتميز الملموس على مستوى الأنشطة والخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية للنادي، وتنوع البنية التحتية المتوفرة، والتي تتيح الفرصة أمام أعضاء النادي ممارسة مختلف الألعاب الرياضية، مشيراً أن نادي الشيخ زايد يعد من أحد أكبر الأندية الرياضية المصرية بفضل الصروح الرياضية التي يتضمنها.
 

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