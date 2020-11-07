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وزير الشباب والرياضة يُدلي بصوته بانتخابات النواب

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أشرف صبحي
 
السبت، 07-11-2020 10:47 ص محمد عبد الحارس
أدلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بمدرسه طبري منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية بالشروق بمحافظة القاهرة، أحدي محافظات المرحلة الثانية للانتخابات والتي تضم 13 محافظة، وتقام على مدار يومي السبت والأحد 7و8 نوفمبر2020.
وأكد الوزير على أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام انطلاقا من الواجب والمسئولية الوطنية، وهو الأمر الذى من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وتعزيز وإثراء الحياة النيابية والسياسية في مصر، على النحو الذى يُسهم في تطوير البنية التشريعية، بما يتسق مع الجهود التى تبذلها القيادة السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.
ودعا "صبحي" جموع الشعب المصري وخاصة الشباب للمشاركة الفاعلة فى الانتخابات البرلمانية هذا الاستحقاق الدستورى، فى ظل المناخ الديمقراطى الذى تتمتع به مصر، والذى يُجَّسد نموذجًا حضاريًا للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة في مجلس النواب، ويُعَّبرون عن وعيهم الكامل بأهمية أداء واجبهم الوطنى، مشيداً بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.



 

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