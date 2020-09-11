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تعليق مفاجئ من مدرب ليفربول بشأن أداء صلاح

صلاح دياب
صلاح
الجمعة، 11-09-2020 07:25 م أحمد سالم
قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إنه متفاجئ لوجود رقم قياسي آخر يستطيع الدولي المصري محمد صلاح تحطيمه في مواجهة ليدز يونايتد على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج".

وأضاف كلوب، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الغد، حسبما نقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم الجمعة، "إنني متفاجئ بالفعل لوجود رقم قياسي آخر يمكنه تحطيمه.. كنت أعتقد أنه حطمهم جميعا بالفعل"، في إشارة إلى أنه في حالة تسجيل صلاح أمام ليدز فسيصبح ثاني لاعب في تاريخ "البريميرليج" يسجل بأربع جولات افتتاحية على التوالي.

وأشاد المدرب الألماني بدور محمد صلاح مع "الريدز" قائلا "أنتم محقون تماما.. إنه مهم بشكل غير معقول وكان مهما بصورة لا تصدق بالنسبة لتطورنا، وأعتقد أنه بالطريقة التي لعبنا بها تمكنا من مساعدته كذلك بأشياء قمنا بها داخل الملعب وخارجه، لكننا فعلنا هذا مع الكل وهو ما لا يتعامل معه كل شخص بنفس الطريقة التي يستغل بها الفرص، لذا فإن ذلك شيء لا يصدق بالتأكيد".

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