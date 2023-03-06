تصعيد الشباب.. لاعبو الإسماعيلي يمتنعون عن حضور التدريبات وقرار عاجل من النادي

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا، اليوم الإثنين، للرد على ما قام بعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وامتناعهم عن حضور التدريبات.

وأوضح الإسماعيلي في بيانه، أن ما حدث من اللاعبين يعد سابقة هي الأولى من نوعها تحدث للنادي منذ نشأته، بإمتناعهم عن خوض المران، مُتعمدين رغم الوضع السىء للفريق بجدول ترتيب مسابقة الدوري وقبل مباراة حاسمة ومصيرية للفريق بعد يومين.

وأصدر الإسماعيلي عدة قرارات جاءت على النحو التالي:

1-خصم نسبة (10%) من عقود جميع اللاعبين الذين امتنعوا عن خوض مران اليوم.

2-إحالة هؤلاء اللاعبين للتحقيق تحت إشراف المستشار طاهر الشافعي عضو مجلس الإدارة.

3- تصعيد عدداً من لاعبي فريق الشباب للتدريب مع الفريق الأول لنهاية الموسم وذلك اعتباراً من الغد.

وأشار إلى أن مجلس إدارة الإسماعيلي سبق وأن غض المجلس البصر عما بدر منهم في عهد الجهاز الفني السابق من تعمدهم التأخر عن أداء إحدى التدريبات فى الموعد المحدد بدءه بعد ساعتين من موعده الأصلي وذلك خلال فترة التوقف عقب مباراة الاتحاد بالإسكندرية ،إعتراضاً منهم عن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية.

وأكد أن المجلس سعى منذ الوهله الأولى لفرض حالة من الاستقرار على الفريق الأول فور توافر السيوله المالية و فى حدود المتاح رغم عدم حصول النادي على أي دعم مالي حتى الآن وتم صرف جزء من مستحقاتهم مع الوعد بصرف باقي الدفعات فور توفر سيولة مالية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.

وشدد المجلس على جميع لاعبي الفريق بعدم تناول أخبار النادي عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو نشر مايسىء إليه سواء تصريحاً أو تلميحاً وكل من يخالف ذلك سيعاقب بالخصم من مستحقاته وفقاً للائحة.

وأكد المجلس على احترام عقود جميع اللاعبين وانهم سيحصلون على كل مستحقاتهم فور توفر السيولة المالية ولكن في اطار الاحترام لمبادئ وقيم النادي