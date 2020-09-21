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مدرب الزمالك السابق يعلن تشكيل التعاون لمواحهة الشارقة

باتريس كارتيرون
كارتيرون
الإثنين، 21-09-2020 07:46 م أحمد سالم
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي التعاون السعودي، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي الشارقة الإماراتي، ومدىب الزمالك السابق، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل التعاون كالآتي :

في حراسة المرمى : كاسيو أنجوس

خط الدفاع : أحمد عسيري - ياسين برناوي - إياجو سانتوس - حسن كادش

خط الوسط : ريان الموسى - محمد أبو سبعان - فهد الرشيدي

خط الهجوم : محمد السهلاوي - ربيع سفياني - ميتشيل دوك

جدير بالذكر أن كارتيرون قام بفسخ عقده الأسبوع الماضي مع نادي الزمالك لتدريب نادي التعاون السعودي

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