مدرب الزمالك السابق يعلن تشكيل التعاون لمواحهة الشارقة

الإثنين، 21-09-2020
07:46 م
أحمد سالم
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون
، المدير الفني لنادي التعاون
السعودي، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره نادي الشارقة
الإماراتي، ومدىب الزمالك
السابق، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.
وجاء تشكيل التعاون
كالآتي :
في حراسة المرمى : كاسيو أنجوس
خط الدفاع : أحمد عسيري - ياسين برناوي - إياجو سانتوس - حسن كادش
خط الوسط : ريان الموسى - محمد أبو سبعان - فهد الرشيدي
خط الهجوم : محمد السهلاوي - ربيع سفياني - ميتشيل دوك
جدير بالذكر أن كارتيرون
قام بفسخ عقده الأسبوع الماضي مع نادي الزمالك
لتدريب نادي التعاون
السعودي