تسريب القميص الجديد للمنتخب.. والظهور الأول مع توجو

الثلاثاء، 22-09-2020
01:06 م
عبد القادر وحيد- متابعات
قبل الإعلان عن الشكل الجديد في بيان رسمي خلال
الأيام القليلة المقبلة، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، عن الاتفاق النهائي على
تصميم القميص
الجديد لمنتخب مصر، بعد الاتفاق مع مسؤولي الشركة الألمانية.
يأتي
هذا بعدما تم تداول صور مسربة لقميص المنتخب
الجديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال
الساعات الماضية.
وذكرت
الوطن سبورت عن أحد المصادر قوله: "منتخب مصر سيظهر بالقميص
الجديد في مواجهتي
توجو
خلال شهر نوفمبر المقبل ضمن لقاءات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة
لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون، ومن الطبيعي أنه سيتم ارتداؤه خلال المعسكر
التحضيري للمواجهتين".
وأضاف
المصدر أن الفترة الماضية شهدت سفر وفد من الجبلاية إلى ألمانيا وضم ثنائي اللجنة الخماسية
محمد فضل وأحمد عبد الله وحمادة زاهر مدير إدارة التسويق، وتم الاتفاق مع مسؤولي الشركة
على التصميم الجديد لقميص المنتخب
الأول، وكذلك قميص المنتخب
الأولمبي في أولمبياد
طوكيو، ومنتخبات النسائية والشاطئية والصالات".
وكان
عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد عقد مؤتمرا صحفيا
خلال شهر يوليو الماضي، أعلن خلاله أنه سيتم الإعلان عن قميص منتخب مصر الجديد، خلال
شهر أكتوبر المقبل.
كما وجه اتحاد الكرة الشكر للمهندس هاني أبو ريدة
رئيس الاتحاد السابق، على هامش الإعلان عن الكرة الموحدة للدوري الممتاز والزي الجديد
للحكام، على دوره الكبير في ملف الرعاية مع شركة بوما للملابس الرياضية خاصة وأنه تعاقد
مع الشركة قبل رحيل المجلس السابق.