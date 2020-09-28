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تريزيجيه أساسي مع استون فيلا لمواجهة فولهام

تريزيجيه
محمود
 
الإثنين، 28-09-2020 06:15 م أحمد سالم
أعلن دين سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويشارك تريزيجيه أساسيًا مع أستون فيلا في المباراة، فيما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أستون فيلا لمواجهة فولهام كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

في خط الدفاع: مينجز - كونسا - تارجيت - كاش

في خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - هوريهان - محمود حسن تريزيجيه - جاك جيراليش

في خط الهجوم: ويتكينز

ويحتل نادي أستون فيلا المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فولهام صاحب الأرض المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد صفر نقطة

 

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