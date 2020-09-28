تريزيجيه أساسي مع استون فيلا لمواجهة فولهام

الإثنين، 28-09-2020
06:15 م
أحمد سالم
أعلن دين سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي
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ويشارك تريزيجيه
أساسيًا مع أستون فيلا في المباراة، فيما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل أستون فيلا لمواجهة فولهام كالآتي:
في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز
في خط الدفاع: مينجز - كونسا - تارجيت - كاش
في خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - هوريهان - محمود حسن تريزيجيه
- جاك جيراليش
في خط الهجوم: ويتكينز
ويحتل نادي أستون فيلا المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فولهام صاحب الأرض المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد صفر نقطة