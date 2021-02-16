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تحرك عاجل من تركي آل الشيخ بعد الخسارة المدوية

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تركي آل الشيخ
 
الثلاثاء، 16-02-2021 06:47 م المصريون

كشف وسائل إعلام محلية، عن رد فعل تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني، بعد خسارة الفريق أمام صن داونز الجنوب أفريقي ، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وذكر موقع " سودان فوق":" أن تركي آل الشيخ أخبر هشام السوباط رئيس نادي الهلال باستعداده لـ جلب جهاز فني عالي الخبرة من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة".
وتابع الموقع، أن السوباط أبلغ تركي آل الشيخ بأنه سيناقش هذا الأمر في الاجتماع القادم، ومن ثم إبلاغه بالرد.
ويتواجد الهلال السوداني في مجموعة الموت بدوري أبطال أفريقيا، والتي تضم صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وشباب بلوزداد.
 

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