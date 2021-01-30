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جمال الشريف يحسم الجدل حول ضربة جزاء الهلال الملغية أمام النصر

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جمال الشريف يحسم الجدل حول ضربة جزاء الهلال الملغية أمام النصر
 
السبت، 30-01-2021 08:27 م
حسم الخبير التحكيمي جمال الشريف الجدل حول ضربة الجزاء التي احتسبت للهلال السعودي أمام النصر والعودة في اتخاذ القرار.

وكتب عبر "تويتر": "قرار صحيح بالعودة عن قرار ركلة الجزاء المحتسبة على مادو النصر بعد الرجوع للڤار أثر تمرير الكرة من مسافة قريبة من الدوسري لتصطدم بجسم مادو و هو في وضعية السقوط لتلامس بعدها يده التي تقوم بدعم للجسم دون أن تمتد أفقيًا أو عموديا بعيدا عن الجسم د18".

وتعادل فريقا الهلال والنصر بدون أهداف في الشوط الأول من ديربي العاصمة "الرياض"، والتي تقام على ملعب الملك فهد الدولي، بالعاصمة الرياض، في بطولة كأس السوبر السعودى، حيث يسعى الفريقان لتحقيق اللقب الغالي.

وسجل الفرنسي بافتيمبي جوميز هدفا لفريق الهلال في الدقيقة التاسعة، تم إلغاؤه بسبب التسلل.

 

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