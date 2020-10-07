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تحذير مهم من «التربية والتعليم» لطلاب الثانوية العامة

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ارشيف
 
الأربعاء، 07-10-2020 01:20 م متابعات - محمد إبراهيم

وجهت وزارة التربية والتعليم، خطابًا مهمًا لمديري الإدارات التعليمية، بشأن طلاب المدارس الثانوية العامة للصفوف الثلاثة.
وطالبت الوزارة، بالتنبيه على مديري المدارس الثانوية بكافة أنواعها (عامًا، رسميًا، لغاتٍ، خدماتٍ) بسداد رسوم التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، لاستمرار التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف أو الإصلاح.
وأكدت الوزارة، أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسلب حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويلتزم بسداد قيمة التابلت كاملاً في حالة الفقد وقيمه الإصلاح في حالة الكسر.

 

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