"تجاهل مصافحة إسرائيلي".. فرج عامر يثير الجدل بلقطة "جوارديولا"





شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تجاهل مصافحة المندوب الإسرائيلي في المدرجات وصافح من قبله ومن بعده مباشرة .. اكيد لازم نشجع مانشستر سيتي بعد كده، خاصة أن لون التيشيرت قريب من لون سموحة”.

من جانب اخر، كان قد كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن العروض المقدمة لـ عمر الساعي لاعب الإسماعيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر: “في لاعب في الإسماعيلي اسمه عمر الساعي، لدية اكثر من عرض للاحتراف الاوروبي عن طريق اكتر من شركة تسويق أوروبية، الإسماعيلي طلب ٥ مليون دولار لبيعه، هذا اللاعب له مستقبل كبير في كرة القدم ومشروع لاعب خط وسط عالمي”.



