بعد ما حدث في مباراة اتحاد جدة.. الأهلي يقرر رحيل هذا اللاعب

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أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي استقر على رحيل الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في يناير المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "موديست كانت فرصته الأخيرة هي كأس العالم للأندية، وكولر بات مقتنع تمامًا بأنه لا بد من رحيله بالميركاتو الشتوي".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي سوف يتخلص من موديست عن طريق فسخ عقده بالتراضي أو منحه بقية قيمة عقده، من أجل رحيله عن صفوف الفريق، عقب عودة الفريق من خوض السوبر المصري في الإمارات".