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وليد صلاح الدين: روقت نجم الأهلي لما تطاول عليا .. وطارق سليم ضربه علقة ساخنة

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين: روقت نجم الأهلي لما تطاول عليا .. وطارق سليم ضربه علقة ساخنة
 
الثلاثاء، 27-04-2021 05:56 ص أحمد عادل شعبان
دخل إبراهيم سعيد - نجم الأهلي و الزمالك الأسبق - في مساجلة كلامية مع أسطورة الأهلي وليد صلاح الدين.

وقال وليد صلاح الدين في برنامج تلفزيوني : في إحدى المرات تعرضت للطرد أنا وإبراهيم سعيد من الملعب رغم أننا كنا نلعب في فريق واحد وهو الأهلي.

وأضاف: قمت بصناعة أسيست لعدد من الزملاء وسجلوا أهدافا وعندما هتف الجمهور لي فوجئت بإبراهيم سعيد يتطاول علي .. كنت لاعبا كبيرا ورأيت الكثير من اللاعبين الصغار وقتها أمثال وائل جمعة وشادي محمد لذلك أردت أن أعطي للجميع درسا .. ذهبت إلى إبراهيم سعيد و (روقته) أمام الجميع والحكم طردنا سويا.

وتابع: بعدها كابتن طارق سليم اصطحبه في مكان ما وضربه علقة ساخنة واسألوا إبراهيم سعيد.

و رد إبراهيم سعيد على وليد في تغريدة قائلا: اقسم بالله ماحصل الله يرحمه ويغفر له كابتن طارق سليم كان بيحبني جدا هو راح لكابتن وليد صلاح وثبته وقاله انا هتصرف معاه ومحصلش حاجه .. كان بيثبتك يا كابتني.
 

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