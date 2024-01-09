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رسالة مفاجئة من كهربا عبر "فيسبوك" تثير الجدل

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رسالة مفاجئة من كهربا عبر "فيسبوك" تثير الجدل

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كهربا
الثلاثاء، 09-01-2024 11:38 ص


وجة محمود عبد المنعم "كهربا رسالة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي  فيسبوك.
و كتب كهربا :وسبق وأن تمنينا مانحن به الآن. فاللهم لك الحمد .
يذكر ان فجر عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية مفاجأة مدوية، بشأن آخر التطورات في قضية محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب النادي الأهلي مع الزمالك.

وقال عامر العمايرة في تصريحات إذاعية: "أزمة كهربا مع نادي الزمالك ستستمر في المحاكم حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، خاصة بعدما قدم اللاعب ومحاميه استئنافا على القرار الأخير، والاستئناف يوقف تنفيذ القرار لحين الفصل".
وأشار: "كهربا سيسلك طريق المغربي خالد بوطيب في أزمته مع الزمالك، وسينتظر قرار المحكمة الرياضية والذي سيصدر في مارس المقبل، ثم سيذهب بعد ذلك للمحكمة الفيدرالية، لتظل القضية معلقة في المحاكم الرياضية أطول فترة ممكنة، والمحكمة الفيدرالية لن تصدر الحكم قبل 4 أشهر على أقل تقدير".
يذكر ان محمود كهربا سعى خلال الفترة الماضية لتسوية الأمور مع نادي الزمالك، ولكن مسؤولي الأخير رفضوا ذلك أملا في الحصول على المبلغ كاملا.

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