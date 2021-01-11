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بعد صالح جمعة.. نجم جديد في الأهلي ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا

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صالح جمعة
 
الإثنين، 11-01-2021 12:48 م المصريون

بعد انتقال لاعب الأهلي صالح جمعة إليه، أعلن الإعلامى أحمد شوبير انتقال أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إلى سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الكروى الجارى .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى أن أحمد ياسر ريان فضل الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا عن سموحة بسبب تواجد النادى فى القاهرة وهو ما فضله اللاعب عن السفر إلى الإسكندرية .
وأضاف أن الأهلى لن يترك أى لاعب آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية مشيرا إلى أن صلاح محسن باق وجميع اللاعبين الذين أثير حولهم حديث فى الفترة الاخيرة باقون ولن يرحل أحد بعد ياسر ريان.


 

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