بعد تعيينه مديرًا فنيًا.. تعرف على راتب إيهاب جلال مع المنتخب

الأربعاء، 13-04-2022
09:53 ص
قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام ، تعيين الكابتن ايهاب جلال
مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول خلال المرحلة المقبلة.
ونقل صدي البلد، عن مصدر أن اتحاد الكرة اتفق مع ايهاب جلال
على تقاضي 800 ألف جنيه شهريًا، على أن يتم خصم الضرائب من الراتب.
وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب
الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.
قرر المجلس في ذات الجلسة توجيه الشكر إلى البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.
ولجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة للتصويت من أجل تحديد هوية المدير الفني القادم لمنتخب مصر، سواء مصريا أو أجنبيا، والبدء بعدها فى البحث عن c.v لاختيار الأفضل للمنتخب الذى يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.