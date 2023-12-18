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"انتهى خلاص".. كولر يكشف عن مصير موديست مع الأهلي

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"انتهى خلاص".. كولر يكشف عن مصير موديست مع الأهلي

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كولر
الإثنين، 18-12-2023 12:31 م


كشف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن موقف الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الفترة القادمة.

وحصل أنتوني موديست على بطاقة حمراء في مباراة الأهلي الماضية أمام اتحاد جدة بكأس العالم للأندية، ليلعن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقافه مباراتين.

وقال "كولر"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، إن مستقبل موديست انتهى فى كأس العالم للأندية، ولكن لم ينته مع الأهلي.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فلومينيسي البرازيلي غدًا الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد الفوز على فريق اتحاد جدة بنتيجة 3/1، في ربع نهائي مونديال الأندية.

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