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حسن شحاتة: جمهور الأهلي يخوف أي فرقة

حسن شحاتة: جمهور الأهلي يخوف أي فرقة

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حسن شحاتة
الإثنين، 18-12-2023 10:56 ص
قال الكابتن حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق، إن الأهلي قدم أداءًا رائعًا أمام نادي اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، واستطاع تسجيل 3 أهداف رائعة.
وأضاف "شحاتة"، في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن جمهور النادي الأهلي يقف خلف فريقه في كل مكان ويقوم بتشجيعه، متابعًا: "الجمهور لما بيشجع بيخوف أي فريق بتلاعب الأهلي".
وتمنى فوز الأهلي على فلومينيسي والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، متابعًا: "جماهير الأهلي جماهير بتعوض اي إخفاق بيحصل من اللاعبين وتشجيعهم بيخلي الحجر يتحرك".
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًّا بالمملكة العربية السعودية، غدًا الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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