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بدون تفكير.. رد فعل مفاجئ من سيد عبدالحفيظ على مفاوضات فيوتشر معه

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سيد عبدالحفيط
الخميس، 08-02-2024 10:24 ص


كشف وليد دعبس، رئيس مودرن فيوتشر، عن مفاوضات مع مدير الكرة السابق للأهلي سيد عبد الحفيظ.  
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت: “دخلنا في مفاوضات مع سيد عبد الحفيظ ولكنه شكرنا واعتذر لالتزامات خاصة به”.  
من جانب آخر، توجه مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور وليد دعبس، بالتهنئة والتقدير الكامل للكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول والكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة لاختيارهم لتولى مسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول.
ويضع نادي مودرن  فيوتشر المصلحة العليا للوطن أولًا، وعلى الرغم من وضع استراتيجية خاصة للفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة ووجود العديد من الارتباطات المحلية والقارية الهامة بعد أيام قليلة، لكن المصلحة العليا للوطن دائمًا تأتي في المرتبة الأولى، ونتمنى للكرة المصرية كامل التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

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