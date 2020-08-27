تشكيل الزمالك لمباراة المقاولون في الدوري

كارتيرون

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك عن التشكيل المقررة له مواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز والتي تقام في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.



ويضم التشكيل:



محمد أبو جبل في حراسة المرمي.





حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة في خط الدفاع.



طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي في خط الوسط.



مصطفي محمد في خط الهجوم.



بينما يجلس على دكة البدلاء: محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد وإسلام جابر وحسام أشرف وأسامة فيصل ومحمد أوناجم وعمر السعيد وكاسونجو.