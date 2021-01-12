الثلاثاء 12 يناير 2021
توقيت مصر 20:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد المصالحة.. خطورة غير متوقعة من الإمارات تجاه قطر

الدولار يستعيد عافيته ويرتفع أمام الجنيه.. صعود كبير

تطورات سريعة.. استقالة الحكومة الكويتية

تعيين أول ولي عهد في سلطنة عمان

محمد صلاح يحقق إنجاز جديد مع ليفربول

بث مباشر.. مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري الممتاز

مصر وتشيلي.. تعرف على الناقلة لافتتاح مونديال اليد

رسميًا.. المستشار حنفي جبالي يفوز بمنصب رئيس مجلس النواب

وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن

تركي آل الشيخ عن شروط «واتساب» الجديدة: معصي!

ADS
 

بث مباشر.. مباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري

الإنتاج الحربي والأهلي
الاهلي
 
الثلاثاء، 12-01-2021 06:39 م أحمد سالم
يقدم موقع المصريون بث مباشر لمباراة الاهلي والانتاج الحربي في الدوري الممتاز.

شاهد البث من هنا
 

إقرأ ايضا

محمد صلاح

إنجاز جديد لـ محمد صلاح مع ليفربول

مونديال اليد

مصر وتشيلي.. تعرف على الناقلة لافتتاح مونديال اليد

مصطفى محمد

الزمالك يوافق على رحيل مطصفى محمد.. والبديل أزمة

أخبار متعلقة

20210106030431431

بث مباشر.. مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

أرشيفية

الأهلي يسحق بطل النيجر برباعية نظيفة

الزمالك وانبي

بث مباشر.. مباراة الزمالك وانبي في الدوري

أرشيفية

بث مباشر.. مباراة الأهلي ووداي دجلة في الدوري

الأهلي-والاتحاد-السكندري-1

بث مباشر.. الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

أرشيفية

بث مباشر.. مباراة الزمالك وسموحة في الدوري